«Коммерсантъ»: экс-члена генсовета «Деловой России» задержали за организацию ОПС
Сотрудники полиции под контролем прокуратуры Ивановской области задержали бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина по делу об организации преступного сообщества (ОПС), обналичившего более 2 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Выявить его причастность к теневому бизнесу помогли показания других участников ОПС, которые указали на его руководящую роль, пишет газета. Ранним утром 24 марта сотрудники полиции провели операцию по задержанию Малофейкина в его доме на Рублевке. В ходе обыска были обнаружены и изъяты значительные суммы наличных в различных валютах, коллекция люксовых часов, телефон Vertu.
Следствие установило, что преступное сообщество состояло из 15 человек, которые занимались незаконным обналичиванием средств для юридических лиц (в том числе связанных с ГК «Самолет») и выводом денег через криптовалютные схемы в ОАЭ и Сингапур. По предварительным данным, объем выведенных в теневой оборот средств превысил 2 млрд руб., а доход преступников составил более 300 млн руб.
В состав группировки входили Малофейкин, представитель из Чечни, обеспечивавший защиту бизнеса, директор ЧОПа, отвечавший за безопасность, и мелкие предприниматели, выполнявшие технические функции. Всем задержанным предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 210, ст. 172 и ст. 187 УК РФ). Ожидается, что в ближайшее время суд изберет Малофейкину меру пресечения.
Малофейкин окончил госуниверситет в Мордовии (преподаватель истории, юрист), получил две степени МВА в Московской международной высшей школе бизнеса. В 2005 г. основал ГК «НСК Евросервис». Был бизнес-послом «Деловой России» в Таиланде в 2015–2017 гг., участвовал в создании российско-немецкого мебельного производства, сотрудничал с ГК «Самолет» в сфере внедрения нейросетей. На 2026 г. он являлся совладельцем ООО «Евромедсервис» (97%) и ООО ИАС (33,4%).