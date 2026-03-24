Общество

У блогера Лерчек диагностировали потерю зрения на фоне лечения рака

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от рака желудка четвертой стадии, потеряла зрение на правый глаз. Об этом сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.

По его словам, Чекалина уже прошла первый курс химио- и иммунотерапии, в ближайшее время планируется второй. Всего ей предстоит девять курсов лечения.

«Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии», – написал он в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной из-за тяжелого состояния здоровья. Меру пресечения изменили с домашнего ареста на запрет определенных действий. В отношении бывшего мужа блогера Артема Чекалина судебное разбирательство продолжится.

21 марта адвокаты Чекалиной сообщали, что следователь МВД четыре раза отказал ей в посещении частных клиник. В двух случаях речь идет о частной клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте, еще в двух случаях говорится об отказе в посещении частной стоматологической клиники на Минской улице.

