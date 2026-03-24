Мигрантам в России предлагают вакансии с зарплатой до 380 000 рублей

Мигрантам в России предлагают вакансии с зарплатой до 380 000 рублейВысокий оклад установлен для руководящих должностей
Работающим иностранцам в России предлагают зарплаты до 380 000 руб. в месяц. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Минтруда РФ.
Зарплата в 380 000 руб. в месяц предлагается для должности председателя правления в Москве. На втором месте – менеджер по образовательной деятельности в Удмуртии с 302 800 руб. в месяц, на третьем – директор по производству в Амурской области на 255 000 руб. в месяц.
Зарплату в 250 000 руб. предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице-руководителю кружка в Татарстане. Оклад в 230 000 руб. ежемесячно установлен на должности начальника склада горюче-смазочных материалов, директора департамента в Москве и токаря в Ямало-Ненецком автономном округе.
Минимум по стране – во Владимирской и Самарской областях. Наименьший оклад в 23 500 руб. в месяц установлен для шеф-повара в Смоленской области.
Источники «Ведомостей» в правительстве РФ сообщали в феврале, что Минфин внес в кабмин пакет системных поправок о трудовой деятельности иностранных граждан и их налогообложении, по которым предлагается существенно повысить минимальный уровень зарплаты для высококвалифицированных иностранных специалистов: с нынешних 250 000 руб. в месяц – до 358 500 руб. для отдельных категорий (медицинских, педагогических и научных работников) и до 717 000 руб. для остальных.
Отмечалось, что пороги планируется индексировать ежегодно по динамике среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций за предыдущий год.