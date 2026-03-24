Мигрантам в России предлагают вакансии с зарплатой до 380 000 рублей

Источники «Ведомостей» в правительстве РФ сообщали в феврале, что Минфин внес в кабмин пакет системных поправок о трудовой деятельности иностранных граждан и их налогообложении, по которым предлагается существенно повысить минимальный уровень зарплаты для высококвалифицированных иностранных специалистов: с нынешних 250 000 руб. в месяц – до 358 500 руб. для отдельных категорий (медицинских, педагогических и научных работников) и до 717 000 руб. для остальных.