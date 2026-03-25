Главная / Общество /

В нескольких населенных пунктах Омской области ввели карантин из-за бешенства

В нескольких населенных пунктах Омской области установлен карантин из-за выявления в них очагов бешенства. Указ губернатора о введении специальных мер опубликован на официальном сайте правовой информации.

Так, указом от 25 марта карантин до 24 мая вводится на территории деревни Давыдовка Омского района и села Заречное Нововаршавского района. Более ранним указом от 17 марта такие меры вводились в поселке Ростовка Омского района, селе Черлакское Нововаршавского района, а также в поселке Конезаводский Марьяновского района. В них карантин вводится до 15 мая.

Меры необходимы для предотвращения распространения болезни и ликвидации очагов бешенства на территориях эпизоотического очага и прилегающей к нему территории в радиусе 500 м от его границ, говорится в документе.

На период действия карантина запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных.

С 16 марта в Новосибирской области был введен режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию и убою для предотвращения распространения инфекции. Местные жители жаловались, что изъятие скота происходит без предоставления необходимых документов. 24 марта изъятие животных из очагов заражения пастереллезом завершили.

