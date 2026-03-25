Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Следствие просит арестовать фигурантов дела о создании ОПС в Ивановской области

Ведомости

Следствие просит суд арестовать задержанных по делу об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности в Ивановской области, сообщили в судах общей юрисдикции региона.

По версии следствия, задержанные члены ОПС, в которую входили 15 человек, обеспечивали работу теневых финансовых структур, в том числе с использованием поддельных платежных документов для обналичивания и вывода денежных средств через подконтрольные иностранные коммерческие организации. Сейчас сумма незаконного дохода исчислена в размере более 125 млн руб.

Одним из фигурантов дела является бывший член Генерального совета «Деловой России» и создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин. 24 марта в МВД сообщили о пресечении деятельности криминальной группы, организовавшей незаконный оборот более 1 млрд руб. Группа состояла из 15 человек, ею руководили жители Ивановской и Московской областей. Источник «Ведомостей» подтвердил, что Малофейкин – один из них.

Всем задержанным предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её