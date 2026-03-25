Следствие просит арестовать фигурантов дела о создании ОПС в Ивановской области

Одним из фигурантов дела является бывший член Генерального совета «Деловой России» и создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин. 24 марта в МВД сообщили о пресечении деятельности криминальной группы, организовавшей незаконный оборот более 1 млрд руб. Группа состояла из 15 человек, ею руководили жители Ивановской и Московской областей. Источник «Ведомостей» подтвердил, что Малофейкин – один из них.