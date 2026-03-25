Следствие просит арестовать фигурантов дела о создании ОПС в Ивановской области
Следствие просит суд арестовать задержанных по делу об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности в Ивановской области, сообщили в судах общей юрисдикции региона.
По версии следствия, задержанные члены ОПС, в которую входили 15 человек, обеспечивали работу теневых финансовых структур, в том числе с использованием поддельных платежных документов для обналичивания и вывода денежных средств через подконтрольные иностранные коммерческие организации. Сейчас сумма незаконного дохода исчислена в размере более 125 млн руб.
Одним из фигурантов дела является бывший член Генерального совета «Деловой России» и создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин. 24 марта в МВД сообщили о пресечении деятельности криминальной группы, организовавшей незаконный оборот более 1 млрд руб. Группа состояла из 15 человек, ею руководили жители Ивановской и Московской областей. Источник «Ведомостей» подтвердил, что Малофейкин – один из них.
Всем задержанным предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ).