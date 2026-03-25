В России построят 25 студенческих кампусов мирового уровня к 2030 году
До 2030 г. в России планируется создать 25 университетских кампусов мирового уровня. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
По его словам, большинство объектов уже находится в стадии активного строительства. Кампусы должны стать базой для развития науки и внедрения новых технологий.
«И мы достойно ответим, создав эту инфраструктуру, на технологические вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной», – сказал Якушев.
Он отметил, что за последние пять лет в стране значительно обновили образовательную инфраструктуру. Построено 1700 школ, еще несколько тысяч объектов отремонтировано. Началась также программа модернизации общежитий вузов и учреждений среднего профессионального образования.
Параллельно развивалась спортивная инфраструктура: за этот период введено более 10 000 спортивных залов, благоустроены парки и скверы, появились «умные» спортплощадки.
23 января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине. Были запущены новый кампус Уральского федерального университета, общежития «Кампуса Кантиана» Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и студенческий городок проекта «Кампус СахалинTech» Сахалинского государственного университета.