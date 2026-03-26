ФСИН опровергла «исчезновение» Никиты Журавеля

«Распространяемая в СМИ и сети Интернет информация о том, что осужденный Журавель Н. "бесследно исчез", не соответствует действительности. <…> Информация о месте отбывания наказания в установленном порядке направлена матери осужденного в течение четырех суток после его прибытия в учреждение. 21 января 2026 года осужденный уже получил письмо от матери», – говорится в заявлении ФСИН в Telegram.