ФСИН опровергла «исчезновение» Никиты Журавеля
Федеральная служба исполнения наказаний назвала ложью сообщения о том, что Никита Журавель, приговоренный к 14 годам колонии за госизмену, бесследно исчез во время этапирования. Осужденный находится в одном из учреждений УИС, а уведомление о месте отбывания наказания направлено его матери в установленный срок, заявили в ведомстве.
«Распространяемая в СМИ и сети Интернет информация о том, что осужденный Журавель Н. "бесследно исчез", не соответствует действительности. <…> Информация о месте отбывания наказания в установленном порядке направлена матери осужденного в течение четырех суток после его прибытия в учреждение. 21 января 2026 года осужденный уже получил письмо от матери», – говорится в заявлении ФСИН в Telegram.
26 марта член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что близкие Журавеля считают, что он пропал во время этапирования в колонию. Правозащитница указала на «больную тему» отсутствия вестей от осужденных: по закону администрация колонии обязана уведомить родственника в течение 10 дней, но только если осужденный дал согласие и указал адресата.
Журавеля арестовали в мае 2023 г. в Волгограде. На допросе он признался, что сжег Коран за 10 000 руб. по заданию украинских спецслужб. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился передать дело в следственное управление по Чечне.
В феврале 2024 г. суд в Грозном приговорил его к 3,5 года по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве.
В 2025 г. Журавелю добавили 14 лет колонии за госизмену: по версии следствия, он передал куратору видео с военной техникой и данными о перемещении служебной машины воинской части.