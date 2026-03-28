Общество

Умер режиссер Олег Шухер

Ведомости

Режиссер и декан режиссерского факультета ВГИК Олег Шухер умер в возрасте 71 г. Об этом сообщил ТАСС его сын.

Источник агентства в окружении режиссера рассказал, что Шухер скончался в реанимации из-за остановки сердца.

27 марта Шухера экстренно госпитализировали из здания ВГИКа. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что режиссера доставили в городскую клиническую больницу № 20. Ему провели прямой массаж сердца, он находился в реанимации.

Шухер родился 31 марта 1954 г. Учился у известного режиссера Марлена Хуциева. Работал над фильмами «Везучая», «Старые молодые люди», «Сюжеты двадцатого века», писал сценарии и сотрудничал с различными телеканалами. Был членом Союза кинематографистов.

