Умер режиссер Олег Шухер
Режиссер и декан режиссерского факультета ВГИК Олег Шухер умер в возрасте 71 г. Об этом сообщил ТАСС его сын.
Источник агентства в окружении режиссера рассказал, что Шухер скончался в реанимации из-за остановки сердца.
27 марта Шухера экстренно госпитализировали из здания ВГИКа. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что режиссера доставили в городскую клиническую больницу № 20. Ему провели прямой массаж сердца, он находился в реанимации.
Шухер родился 31 марта 1954 г. Учился у известного режиссера Марлена Хуциева. Работал над фильмами «Везучая», «Старые молодые люди», «Сюжеты двадцатого века», писал сценарии и сотрудничал с различными телеканалами. Был членом Союза кинематографистов.