Рэпера Оксимирона переобъявили в розыск в России
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, считается в России иноагентом), заочно осужденный по делу об уклонении от обязанностей иноагента, переобъявлен в России в розыск. Информация об этом опубликована в базе МВД РФ, обратило внимание «РИА Новости».
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», – говорится в базе.
Минюст объявил Оксимирона иноагентом 7 октября 2022 г. Помимо Федорова в реестр также были включены юрист Алена Попова
Рэпер покинул Россию в феврале 2022 г. Сейчас живет в Великобритании.