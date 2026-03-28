Рэпера Оксимирона переобъявили в розыск в России

Минюст объявил Оксимирона иноагентом 7 октября 2022 г. Помимо Федорова в реестр также были включены юрист Алена Попова (считается в России иноагентом) и журналистка Ирина Сторожева (считается в России иноагентом) . В перечне указано, что все они занимались политической деятельностью, при этом у Оксимирона в качестве источника иностранного финансирования была указана Украина.