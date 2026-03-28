Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Рэпера Оксимирона переобъявили в розыск в России

Ведомости

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, считается в России иноагентом), заочно осужденный по делу об уклонении от обязанностей иноагента, переобъявлен в России в розыск. Информация об этом опубликована в базе МВД РФ, обратило внимание «РИА Новости».

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», – говорится в базе.

Минюст объявил Оксимирона иноагентом 7 октября 2022 г. Помимо Федорова в реестр также были включены юрист Алена Попова (считается в России иноагентом) и журналистка Ирина Сторожева (считается в России иноагентом). В перечне указано, что все они занимались политической деятельностью, при этом у Оксимирона в качестве источника иностранного финансирования была указана Украина.

Рэпер покинул Россию в феврале 2022 г. Сейчас живет в Великобритании.

