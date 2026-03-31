Инициатор запрета на публикацию данных о преступлениях до суда отозвал проект
Автор инициативы о запрете распространения «обвинительной информации» в СМИ, депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев отозвал законопроект, сообщается на сайте Госдумы.
В связи с решением автора Госсовет Татарстана также попросил снять инициативу с экспертно-правовой оценки совета законодателей РФ при Федеральном собрании России.
18 марта «Ведомости» писали, что парламент Татарстана предложил радикально изменить подход СМИ к подбору источников информации. В частности, региональные депутаты подготовили поправки в закон о СМИ, запрещающие журналистам писать о преступлениях на стадии следствия. Татарстанские законотворцы предлагают ввести легальное определение понятия «обвинительная информация», распространение которой допускается «исключительно при наличии судебного акта, вступившего в законную силу».
24 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот законопроект в Госдуму не вносили. Депутаты инициативой не занимаются и, возможно, не будут заниматься, так как проект спорный и требует обсуждения с экспертами, подчеркнул он.