Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Инициатор запрета на публикацию данных о преступлениях до суда отозвал проект

Ведомости

Автор инициативы о запрете распространения «обвинительной информации» в СМИ, депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев отозвал законопроект, сообщается на сайте Госдумы.

В связи с решением автора Госсовет Татарстана также попросил снять инициативу с экспертно-правовой оценки совета законодателей РФ при Федеральном собрании России.

18 марта «Ведомости» писали, что парламент Татарстана предложил радикально изменить подход СМИ к подбору источников информации. В частности, региональные депутаты подготовили поправки в закон о СМИ, запрещающие журналистам писать о преступлениях на стадии следствия. Татарстанские законотворцы предлагают ввести легальное определение понятия «обвинительная информация», распространение которой допускается «исключительно при наличии судебного акта, вступившего в законную силу».

24 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот законопроект в Госдуму не вносили. Депутаты инициативой не занимаются и, возможно, не будут заниматься, так как проект спорный и требует обсуждения с экспертами, подчеркнул он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её