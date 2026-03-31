В Общественной палате рекомендовали Дерипаске самому поработать на заводе

В Общественной палате рекомендовали Дерипаске самому поработать на заводеЗамсекретаря ОП выступил против предложения бизнесмена перейти на шестидневку и 12-часовые смены
Бизнесмену Олегу Дерипаске, занимающему 37-е место в списке российского Forbes с состоянием $4,1 млрд, следует самому поработать на шестидневке на заводе. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Предлагаю ему [Дерипаске] поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график», – сказал он (цитата по ТАСС).
Гриб выступил категорически против предложения Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю и 12-часовый рабочий день. Замсекретаря ОП добавил, что все переработки носят добровольный характер, а оплачивать их нужно в двойном размере.
Накануне бизнесмен выступил с инициативой перейти на шестидневную рабочую неделю и установить трудовой день с восьми утра до восьми вечера. По его мнению, это поможет трансформации отечественной экономики.
Академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко поддержал предложение. По его утверждению, шестидневка была бы полезна экономике РФ, поскольку «человек сейчас производит недостаточно». Онищенко при этом сделал оговорку, указав, что введение шестидневки в масштабе страны не представляется возможным, несмотря на то что предприятия ОПК уже работают в аналогичном режиме.