При атаке на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар повреждена вышка связи
В Энергодаре в результате атаки беспилотников ВСУ повреждены вышка сотовой связи и многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
По предварительным данным, пострадавших нет. Градоначальник уточнил, что один из FPV-дронов атаковал вышку сотовой связи в 1-м микрорайоне. «Второй ударил в жилой дом на Казацкой, 17, повредив жилые помещения на втором этаже», – написал Пухов в своем Telegram-канале.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС – крупнейшей атомной станции Европы. Она сейчас находится под контролем России. С сентября 2022 г. все энергоблоки станции остановлены по соображениям безопасности. В настоящее время объект обеспечивается энергией через резервные линии.
3 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала о резком росте интенсивности атак в районе станции. По ее словам, обстрелы происходят ежедневно, в том числе страдает гражданское население. Так, 28–29 марта пострадали мужчина 1988 г. р. и женщина 1995 г. р., им оказана медицинская помощь.
30 марта Пухов заявлял, что город временно остался без электроснабжения после артиллерийского удара. Энергетики оперативно проводили там восстановительные работы.