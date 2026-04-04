При атаке на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар повреждена вышка связи

3 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала о резком росте интенсивности атак в районе станции. По ее словам, обстрелы происходят ежедневно, в том числе страдает гражданское население. Так, 28–29 марта пострадали мужчина 1988 г. р. и женщина 1995 г. р., им оказана медицинская помощь.