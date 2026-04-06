ВСУ использовали графитовые бомбы при атаке на ДНР
Военнослужащие Украины применили «графитовые бомбы» во время атаки на энергетическую инфраструктуру Донецкой народной республики (ДНР) 5 апреля. Об этом сообщили в УФСБ по региону, передает «РИА Новости».
«Вечером 5 апреля боевики вновь применили тактику комбинированного налёта на объект критической инфраструктуры республики», – отметило ведомство.
По данным УФСБ, системы противовоздушной обороны «Купол Донбасса» ликвидировали десять ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, военные сбили шесть дронов самолетного типа. При этом три БПЛА достигли целей.
5 апреля премьер-министр ДНР Андрей Чертков заявил, что в результате украинской атаки по энергетической инфраструктуре региона около 500 000 абонентов остались без электроснабжения. Над ликвидацией последствий работали специалисты. По словам Черткова, в тот же день началось запитывание потребителей по резервным схемам.