ВСУ использовали графитовые бомбы при атаке на ДНР

Ведомости

Военнослужащие Украины применили «графитовые бомбы» во время атаки на энергетическую инфраструктуру Донецкой народной республики (ДНР) 5 апреля. Об этом сообщили в УФСБ по региону, передает «РИА Новости».

«Вечером 5 апреля боевики вновь применили тактику комбинированного налёта на объект критической инфраструктуры республики», – отметило ведомство.

По данным УФСБ, системы противовоздушной обороны «Купол Донбасса» ликвидировали десять ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, военные сбили шесть дронов самолетного типа. При этом три БПЛА достигли целей.

5 апреля премьер-министр ДНР Андрей Чертков заявил, что в результате украинской атаки по энергетической инфраструктуре региона около 500 000 абонентов остались без электроснабжения. Над ликвидацией последствий работали специалисты. По словам Черткова, в тот же день началось запитывание потребителей по резервным схемам.

