Около 500 000 жителей ДНР остались без света после удара по энергообъектам
Украина нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики. В результате без электроснабжения оказались почти 500 000 абонентов в разных городах региона. Об этом заявил премьер-министр ДНР Андрей Чертков в Telegram-канале.
Энергетики оперативно приступили к ликвидации повреждений. По словам Черткова, уже началось запитывание потребителей по резервным схемам и в ряде районов постепенно возобновляется подача электроэнергии.
Специалисты продолжат работать на объектах до полного восстановления.
3 апреля директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина заявила, что Украина за последние две недели кратно нарастила интенсивность атак по территории рядом с ЗАЭС. 30 марта глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что город обесточен из-за обстрела со стороны Украины. Позже электроснабжение было восстановлено.