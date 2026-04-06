Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии за взятки

Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии за взяткиТакже решено конфисковать имущество на 20,95 млн рублей
Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего главу региона Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн руб. по делу о получении взяток в особо крупном размере. Также решено конфисковать имущество экс-губернатора на 20,95 млн руб.
За несколько дней до приговора Смирнов заявил, что у него «нет жизненного ресурса, чтобы отбывать наказание в виде 15 лет лишения свободы», которое запросил прокурор. Он также назвал запрошенный срок несоизмеримо высоким с учетом досудебного соглашения. Ранее, 1 апреля, гособвинение требовало для экс-губернатора 15 лет колонии и штраф в 500 млн руб.
По версии следствия, Смирнов вместе с заместителем Алексеем Дедовым и при посредничестве Дмитрия Шубина получил взятки от нескольких компаний на сумму более 20 млн руб. В интересах одного из бизнесменов по указанию чиновников «Корпорация развития Курской области» заключила договор подряда на строительство фортификационных сооружений на сумму свыше 192 млн руб.
Ему инкриминировали ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подсудимый признал вину. Смирнов также рассказал, что его предшественник Роман Старовойт получал «десятки миллионов рублей» в качестве откатов на строительстве укреплений. Взятки ему передавали в пакетах с продуктами и алкоголем.
Алексей Смирнов занимал пост губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 г.