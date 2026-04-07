Главная / Общество /

Умер бывший тренер «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу

Ведомости

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу скончался в возрасте 80-ти лет, сообщили на сайте Федерации футбола Румынии (FRF).

«Мирча Луческу оставил после себя колоссальное наследие, которому трудно найти равных в истории спорта», – написали в FRF.

Румынская федерация объявила об организации минуты молчания в память тренеру перед предстоящими матчами. Кроме того, FRF объявила о приостановке процесса назначения нового тренера на неопределенный срок.

Луческу в 2016 г. подписал контракт с петербургским «Зенитом» и отработал с командой сезон, за который взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. Сборную Румынии он возглавлял с 2024 г. При нем команда сыграла 18 матчей, из которых 11 выиграла.

Новости СМИ2
