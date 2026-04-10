СК возбудил уголовное дело после пожара на складе во Владикавказе
После пожара на складе во Владикавказе управление СК России по Северной Осетии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, 10 апреля на складе хранения пиротехнической продукции в Партизанском переулке Владикавказа произошел хлопок с последующим возгоранием. В момент происшествия на объекте находились работники.
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, назначен комплекс экспертиз.
Прокуратура Северной Осетии проводит проверку в связи с инцидентом на складе во Владикавказе. В надзорном ведомстве сообщили, что на место выехал заместитель прокурора республики Николай Клепов. Ход и результаты проверки взяты под контроль прокурором.
По данным МЧС, во Владикавказе спасатели извлекли из-под завалов тела двоих погибших при взрыве. Один из них опознан – это мужчина 1985 года рождения, уточнил глава региона Сергей Меняйло. Площадь пожара составляла около 750 кв. м, обрушения – порядка 800 кв. м. К настоящему моменту известно о 14 пострадавших (все госпитализированы), четверо взрослых в тяжелом состоянии, двое детей – в стабильном.