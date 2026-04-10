СК возбудил уголовное дело после пожара на складе во Владикавказе

По данным МЧС, во Владикавказе спасатели извлекли из-под завалов тела двоих погибших при взрыве. Один из них опознан – это мужчина 1985 года рождения, уточнил глава региона Сергей Меняйло. Площадь пожара составляла около 750 кв. м, обрушения – порядка 800 кв. м. К настоящему моменту известно о 14 пострадавших (все госпитализированы), четверо взрослых в тяжелом состоянии, двое детей – в стабильном.