В РФ изменят систему начисления зарплаты работников сферы здравоохранения

Ведомости

Правительство РФ рекомендовало изменить систему оплаты труда в здравоохранении, увеличив долю оклада до не менее 50% от общей зарплаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Согласно рекомендациям, оклад должен составлять не менее половины дохода без учета компенсационных выплат. При этом общий уровень заработной платы не должен быть ниже прошлогоднего.

Изменения направлены на сохранение кадров, повышение привлекательности работы в отрасли и снижение различий в оплате труда внутри регионов.

Для сотрудников, занятых во вредных и опасных условиях, предусмотрено дополнительное повышение – не менее чем на 4% от оклада, установленного для нормальных условий.

28 января сообщалось, что, по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, среднемесячная зарплата врачей в системе ОМС в 2025 г. составила 147 000 руб., увеличившись на 12,1%. Доход среднего медперсонала достиг 71 230 руб., младшего – 60 460 руб., рост составил 12,7%.

