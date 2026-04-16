Суд арестовал главреда Telegram-канала «Сапа»
Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой. Она пробудет под арестом до 12 июня, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Джикаеву обвиняют в даче взятки (п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ей грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
По данным следствия, в июле 2020 г. Джикаева договорилась с дежурным полицейским из Махачкалы и в течение следующих пяти лет получала от него сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, которые содержали персональные данные граждан. За них девушка заплатила сотруднику МВД 250 000 руб. Джикаеву задержали 14 апреля.
Полицейскому из Махачкалы предъявили обвинение в получении взятки и превышении полномочий.