Путин: показатель младенческой смертности снизился до минимума в России

В России снизился до абсолютного минимума показатель младенческой смертности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам  расширенного заседания коллегии Минздрава.

«Впервые показатель младенческой смертности снизился до абсолютного минимума в истории нашей страны», – сообщил он в обращении.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утверждал в прошлом году, что показатель младенческой смертности в России является одним из самых низких в мире. В феврале замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова сообщила, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России снизился почти на 20%.

Согласно мартовской статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число смертей детей в возрасте до пяти лет во всем мире сократилось более чем вдвое с 2000 г., но с 2015 г. темпы снижения детской смертности замедлились более чем на 60%. В 2024 г. умерли около 4,9 млн детей в возрасте до пяти лет, в том числе 2,3 млн новорожденных.

В России, по данным ВОЗ, смертность детей до пяти лет составляет от 4,9 до 5,4 случаев на 1000 рожденных.

