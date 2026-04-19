Россиянка погибла под колесами поезда на Шри-Ланке
Туристку из России насмерть сбил поезд на Шри-Ланке, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Коломбо Михаил Рогов.
«Посольство России в Шри-Ланке располагает информацией об этом инциденте и держит ситуацию на контроле. С родственниками в контакте», – сказал он (цитата по ТАСС).
Погибшей было 23 года. Она не успела переехать железнодорожные пути на электрическом мотоцикле. Девушка погибла на месте.
В январе россиянка погибла на Пхукете в результате столкновении скоростного катера, перевозящего 50 туристов, с рыбацкой лодкой, сообщали в посольстве. Пострадали более 22 человек, в том числе 19 иностранных туристов и три гражданина Таиланда. Погибшей россиянке было 18 лет.