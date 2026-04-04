Россиянка пострадала в ОАЭ в результате перехвата дрона силами ПВО

В результате инцидента со сбитым беспилотником в Абу-Даби пострадала гражданка России, которая проживает в ОАЭ. Об этом сообщило посольство РФ в стране.

Состояние пострадавшей не вызывает опасений. Она самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, получила необходимую помощь и в тот же день отправилась домой.

В дипломатическом представительстве призвали находящихся в ОАЭ россиян придерживаться повышенных мер предосторожности и следовать рекомендациям эмиратских властей.

4 апреля минобороны ОАЭ объявило, что число пострадавших от иранских ударов по территории страны с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке выросло до 217. Среди раненых есть россияне. Кроме того, в результате атак погибли двое эмиратских военных и 10 граждан Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.

В этот же день системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных из Ирана. Всего с начала конфликта в стране ликвидировали 2100 иранских дронов.

