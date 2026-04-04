Число пострадавших при ударах Ирана по ОАЭ достигло 217
Количество пострадавших от иранских ударов по территории ОАЭ с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке увеличилось до 217. Об этом сообщило минобороны страны в соцсети X.
По данным ведомства, среди раненых есть россияне. В результате атак также погибли двое военнослужащих эмиратских вооруженных сил и 10 граждан Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.
4 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) ОАЭ перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных из Ирана. В Минобороны уточнили, что всего с начала конфликта в стране сбили 2100 иранских дронов.
3 апреля власти Абу-Даби приостановили работу газового комплекса Хабшан после инцидента с падением обломков иранского БПЛА и последовавшим за ним пожаром. Инцидент произошел после успешного перехвата беспилотниками силами ПВО. Обошлось без пострадавших.
Хабшан – один из крупнейших в мире интегрированных газоперерабатывающих комплексов, управляемый ADNOC Gas. Приостановка его работы произошла на фоне войны на Ближнем Востоке. Иран наносит удары по энергетическим объектам стран Персидского залива в ответ на нападение США и Израиля. 19 марта ОАЭ уже временно закрывали Хабшан и месторождение Bab после падения обломков ракет.