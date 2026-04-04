Число пострадавших при ударах Ирана по ОАЭ достигло 217

Хабшан – один из крупнейших в мире интегрированных газоперерабатывающих комплексов, управляемый ADNOC Gas. Приостановка его работы произошла на фоне войны на Ближнем Востоке. Иран наносит удары по энергетическим объектам стран Персидского залива в ответ на нападение США и Израиля. 19 марта ОАЭ уже временно закрывали Хабшан и месторождение Bab после падения обломков ракет.