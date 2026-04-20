Главная / Общество /

Минстрой: механизм онлайн-взыскания долгов за ЖКХ распространят на все регионы

Ведомости

Минстрой России подготовит законопроект об онлайн-взыскании долгов по ЖКХ по всей России, если эксперимент пройдет успешно, сообщили «Известия» со ссылкой на министерство.

Этот способ позволит быстрее и стабильнее оплачивать долги. В центре схемы находится Государственная информационная система (ГИС) ЖКС. При обнаружении задолженности она автоматически связывается с базами данным МВД и Росреестра, находит владельца квартиры, а затем присылает ему уведомление на «Госуслуги». Если человек игнорирует сообщение, то система формирует пакет документов и направляет его мировому судье.

В законопроекте будет прописано распространение системы онлайн-списания долгов за ЖКУ на все регионы России. Эксперимент проходит с 1 июля 2025 г. и завершится 30 июня 2026 г. В нем участвуют 19 регионов с высоким уровнем цифровой зрелости, сообщает ведомство. При этом сроки внесения инициативы в Госдуму пока неизвестны.

5 марта «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ правительства РФ сообщали, что механизм онлайн-уведомлений протестируют в двух или трех регионах России в конце 2026 г. Сообщения будут направлять гражданам через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.

15 февраля зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») сообщил, что вывешивание в подъезде или публикация на сайте списка должников по оплате жилищно-коммунальных услуг без получения согласия этих людей является нарушением закона и грозит управляющей компании крупным штрафом.

