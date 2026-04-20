Общество

Суд заочно арестовал бывшего управленца ВТБ Тер-Аванесова

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова. Его обвиняют в мошенничестве, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Представители судов отметили, что срок ареста начнется с момента передачи Тер-Аванесова российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации, а также при его фактическом задержании в России.

В декабре 2025 г. обвиняемый появился в базе розыска МВД РФ «по статье УК». «РИА Новости» сообщало, что Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами.

Следствие считает, что чиновница совместно с другими участниками схемы нанесла ущерб бюджету в размере более 9 млрд руб. Она должна была обеспечивать получение аванса по заключенным контрактам о строительстве 14 объектов в регионе. Мерваезова также была ответственна за вывод и обналичивание денежных средств со спецсчетов и оформление ложных документов. Бумаги помогали чиновникам скрыть нарушения.

