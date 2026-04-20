Главная / Общество /

Суд оштрафовал разработчика игр Roblox Corporation на 8 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 8 млн руб. американской компании – разработчику видеоигр Roblox Corporation. Решение был принято по двум протоколам о пропаганде движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) в интернете, передает ТАСС.

«Суд признал виновным Roblox Corporation по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с применением СМИ или интернета) и назначил наказание в виде административного штрафа на сумму 4 млн руб.», – огласила решение судья.

После этого она также озвучила аналогичное решение о штрафе по второму протоколу.

Протокол в отношении Roblox Corporation был зарегистрирован в феврале. Юридическим лицам по указанной статье могут назначить штраф в размере от 2 млн руб. до 5 млн руб. или приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

В декабре 2025 г. Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox. Ведомство отмечало, что на платформе было выявлено множество деструктивного контента, а ее владельцы игнорируют требования российского законодательства.

