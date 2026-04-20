Гособвинитель запросил пять лет колонии для экс-редактора Ura.ru
Государственный обвинитель запросил пять лет колонии общего режима для бывшего редактора агентства Ura.ru Дениса Аллаярова по делу о даче взятки полицейскому за суточные сводки. Об этом сообщил ТАСС.
Кроме того, прокурор заявил, что фигуранта также нужно оштрафовать в 10-кратном размере взятки, то есть на 1,2 млн руб., и запретить заниматься журналистикой в течение пяти лет. Срок содержания под стражей Аллаярову будет засчитан с расчетом 1 день за 1,5. Гособвинитель также отметила, что журналист возместил нанесенный ущерб и пожертвовал сумму взятки на благотворительность.
Сторона защиты напротив просила суд переквалифицировать дело. Она настаивает, что экс-редактор не мог знать, что приобретает охраняемую законом информацию, которая содержит следственную тайну и персональные данные граждан. Подсудимый занимался журналисткой деятельностью, то есть искал и публиковал информацию, не являющеюся государственной тайной, добавил адвокат Аллаярова. Защита просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Аллаярова задержали 6 июня 2025 г. Изначально в его квартире провели обыск, редактора доставили на допрос и отпустили. Позднее в тот же день его повторно задержали. Суд арестовал Аллаярова на два месяца. Редактора обвиняют по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Его защита обжаловала арест, но суд оставил Аллаярова в СИЗО.
Вместе с тем обвинение предъявили его дяде, экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд отправил его под домашний арест.
В Ura.ru считают, что Карпов оговорил Аллаярова, чтобы облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее. Изначально Карпова задержали в марте, после чего его уволили из органов.