Правительство расширило дальневосточную ипотеку на защитников приграничья

В декабре 2025 г. Минфин расширил условия льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», предоставив многодетным семьям возможность ее оформления вне зависимости от возраста родителей. Льготная ипотека доступна семьям, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 г. Прежде этой программой могли воспользоваться только граждане в возрасте до 36 лет.