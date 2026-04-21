Главная / Общество /

Правительство расширило дальневосточную ипотеку на защитников приграничья

Ведомости

Льготная ипотечная программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» была расширена еще на несколько категорий граждан. В их числе – защитники приграничных территорий России и ряд категорий медработников. Соответствующие изменения утверждены правительством РФ, сообщили в российском минфине.

Прежде стать участниками программы могли, в том числе, бойцы спецоперации, выполняющие задачи только на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Теперь льготу распространили на военных:

  • участвовавших в отражении вооруженного вторжения в Курскую область,

  • участников боев на границах РФ и в прилегающих к фронту районах.

В список таких территорий вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Воспользоваться «Дальневосточной и арктической ипотекой» также смогут работники государственных и муниципальных медучреждений со специальной лицензией на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности – дополнительный, а основной ОКВЭД иной. В частности, имеются в виду медработники домов престарелых и региональных отделений соцзащиты населения.

Минфин расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки»

Общество

В декабре 2025 г. Минфин расширил условия льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», предоставив многодетным семьям возможность ее оформления вне зависимости от возраста родителей. Льготная ипотека доступна семьям, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 г. Прежде этой программой могли воспользоваться только граждане в возрасте до 36 лет.

Минвостокразвития ранее сообщало, что в 2025 г. этой программой воспользовались 47 000 семей. Всего, по словам директора департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева, в настоящее время льготной программой воспользовались свыше 200 000 российских семей.

