В Ростовской области после падения обломков БПЛА задерживаются 23 поезда
В Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции Персиановка после падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).
По данным перевозчика, задержки составляют до семи часов. Пассажирам оказывают помощь поездные бригады. Также ведется погрузка питания в вагоны на станциях.
Среди задержанных составов – поезда Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Кисловодск, Москва – Новороссийск и другие направления.
До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 21 апреля силы ПВО уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами России. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Ростовской области было сбито более 40 дронов. Глава региона сообщал, что жертв нет, однако не обошлось без разрушений на земле. Так, в поселке Реконструктор в Аксайском районе пострадали два дома – выбиты окна и частично разрушена кровля.
Также сообщалось, что была нарушена работа контактной сети на железной дороге в районе поселка Персиановский. Временно приостанавливалось движение поездов в районе станций Новочеркасск и Каменоломни.