В Ростовской области после падения обломков БПЛА задерживаются 23 поезда

До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 21 апреля силы ПВО уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами России. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Ростовской области было сбито более 40 дронов. Глава региона сообщал, что жертв нет, однако не обошлось без разрушений на земле. Так, в поселке Реконструктор в Аксайском районе пострадали два дома – выбиты окна и частично разрушена кровля.