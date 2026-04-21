Крупнейший в мире айсберг сократился до 50 кв. километров
Крупнейший в мире айсберг А23а, за которым специалисты наблюдали в течение 40 лет, раскололся на мелкие части и потерял уже 99% площади за время своего существования, сообщили ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
По словам главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук, айсберг потерял статус самого большого в мире только в сентябре 2025 г. В январе 2026 г. он обладал площадью около 1300 кв. км. Сейчас показатель сократился до 50 кв. км и меньше. Специалист подчеркнула, что А23а продолжает дрейфовать и раскалываться. Сейчас айсберг находится в районе 49 градусов южной широты.
А23а образовался, отколовшись от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 г. Тогда его площадь составляла 4170 кв. км. Более 30 лет ледяной остров находился на мели в центральной части моря Уэдделла, но в 2023 г., как сообщали «Ведомости. Устойчивое развитие», айсберг начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды.