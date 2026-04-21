В Москве ожидается холодная и дождливая погода
Холодная и дождливая погода с максимальной температурой до +10 ожидается в Московском регионе к концу недели. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает ТАСС.
По ее данным, во второй половине недели погоду будет определять циклон: ожидаются дожди и понижение дневной температуры до +7, при этом ночью станет теплее – от +1...+6. Температура в дневные и ночные часы будет одинаковой.
В выходные сохранится облачная погода с прояснениями и кратковременными осадками. Днем температура повысится до +5...+10, ночью останется в пределах +1...+6.
Кроме того, 23 апреля в регионе возможны новые рекорды атмосферного давления, а 24 и 25 апреля оно может приблизиться к рекордно низким значениям для этих дат апреля.
20 апреля «Ведомости. Город» писал, что на большей части России с 20 по 22 апреля ожидается резкое ухудшение погоды. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными снегопадами, ледяным дождем, гололедом и шквалистым ветром до 28 м/с. В столицах погода будет похожа на зимнюю.