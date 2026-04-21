Минздрав сообщил о начале процесса регистрации российской вакцины от менингита
Российская менингококковая вакцина проходит процедуру регистрации. Об этом сообщил директор департамента медпомощи детям Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.
По его словам, препарат разработан Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток совместно с предприятием ФМБА России. Вакцина предназначена для профилактики инфекции четырех сферогрупп.
«Минимальные сроки регистрации вакцин согласно действующему законодательству от шести до девяти месяцев. Вот мы на этих сроках пока находимся», – отметил Шавалиев (цитата по ТАСС).
6 апреля также сообщалось, что в систему обязательного медицинского страхования включили персонализированные онковакцины. Такие препараты разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью.