Главная / Общество /

Минздрав сообщил о начале процесса регистрации российской вакцины от менингита

Российская менингококковая вакцина проходит процедуру регистрации. Об этом сообщил директор департамента медпомощи детям Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.

По его словам, препарат разработан Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток совместно с предприятием ФМБА России. Вакцина предназначена для профилактики инфекции четырех сферогрупп.

«Минимальные сроки регистрации вакцин согласно действующему законодательству от шести до девяти месяцев. Вот мы на этих сроках пока находимся», – отметил Шавалиев (цитата по ТАСС).

6 апреля также сообщалось, что в систему обязательного медицинского страхования включили персонализированные онковакцины. Такие препараты разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью.

Первый пациент с меланомой кожи получил персонализированную отечественную вакцину от рака 1 апреля. 4 апреля в Минздраве отмечали, что после введения препарата пациент чувствовал себя хорошо.

