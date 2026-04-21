Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП в Москве

Таганский суд Москвы арестовал Анну Владимирову на два месяца. Она обвиняется в ДТП на Садовой-Черногрязской улице, где погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что Владимирова на автомобиле Mercedes-Benz GLE 450 в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП, в результате чего погибли водитель электровелосипеда и пассажирка одного из автомобилей, попавших в происшествие.

Владимирова обвиняется по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц). Девушке грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Московская прокуратура и Госавтоинспекция сообщали, что в ночь на 21 апреля девушка столкнулась с электровелосипедом и такси, вылетела на место ремонтных работ и врезалась в еще четыре транспортных средства. В результате велосипедист погиб на месте, а одна из пассажирок автомобиля скончалась в больнице от полученных травм. Еще двое участников ДТП обращались за медицинской помощью.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что причиной ДТП стало значительное превышение скорости.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь