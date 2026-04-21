Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП в Москве
Таганский суд Москвы арестовал Анну Владимирову на два месяца. Она обвиняется в ДТП на Садовой-Черногрязской улице, где погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Следствие установило, что Владимирова на автомобиле Mercedes-Benz GLE 450 в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП, в результате чего погибли водитель электровелосипеда и пассажирка одного из автомобилей, попавших в происшествие.
Владимирова обвиняется по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц). Девушке грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Московская прокуратура и Госавтоинспекция сообщали, что в ночь на 21 апреля девушка столкнулась с электровелосипедом и такси, вылетела на место ремонтных работ и врезалась в еще четыре транспортных средства. В результате велосипедист погиб на месте, а одна из пассажирок автомобиля скончалась в больнице от полученных травм. Еще двое участников ДТП обращались за медицинской помощью.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что причиной ДТП стало значительное превышение скорости.