Умер летчик Иван Кашин, предотвративший угон самолета в 1973 году
Советский летчик Иван Кашин умер в возрасте 89 лет, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Брянской области. Кашин был командиром захваченного террористами самолета в 1973 г.
Летчика не стало 20 апреля. Прощание с ним состоится 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы им. А. К. Толстого.
Кашин родился 2 января 1937 г. в деревне Сахаровка Елецкого района Воронежской области (сейчас – территория Липецкой области). После окончания Сасовского летного училища гражданской авиации в 1957 г. работал в авиаотряде «Аэрофлота».
Летчик стал известен общественности после захвата пассажирского Як-40 террористами в ноябре 1973 г. Террористы требовали выкуп в $1,5 млн в обмен на жизнь заложников и передачу информации о других готовящихся захватах самолетов.
Кашин успел подать сигнал бедствия и совершил вынужденную посадку в Москве при экстремальных погодных условиях. В столичном аэропорту самолет взяли штурмом, при котором по нему выпустили автоматные очереди, также произошло возгорание обивки сидений. Два пассажира пострадали при штурме, жертв среди заложников не было. Захватчиков нейтрализовали.