Умер сооснователь группы Traffic Дэйв Мейсон

В марте 1967 г. Мэйсон участвовал в создании группы Traffic. Он покинул коллектив в 1968 г. и стал «наемным музыкантом» для звезд. Играл для альбома Rolling Stones Beggars Banquet и альбома Джими Хендрикса Electric Ladyland. В конце 1969 г. присоединился к гастролирующей группе американского дуэта Delaney & Bonnie’s. В 1970-х гг. выпустил сольные хиты Only You Know and I Know и We Just Disagree, а на протяжении многих лет выступал и записывался с Дэвидом Кросби, Грэмом Нэшем, Майклом Джексоном, Кэсс Эллиот, Леоном Расселом и другими. В 1990-х гг. ненадолго стал участником группы Fleetwood Mac. В 2004 г. Мэйсон вместе с другими участниками группы Traffic был включен в Зал славы рок-н-ролла.