Умер сооснователь группы Traffic Дэйв Мейсон
Бртанский и американский вокалист и гитарист Дэйв Мейсон, один из основателей группы Traffic, автор песен Feelin’ Alright и Hole in My Shoe, умер на 80-м году жизни. Об этом пишет Variety.
По данным издания, в 2024 г. Мэйсон отменил свой тур на следующий год, сославшись на неустановленные проблемы со здоровьем. У него остались жена Уинифред Уилсон и дочь Даниэль.
Мэйсон родился в 1946 г. в английском Вустере. Уже в подростковом возрасте он выпустил свою первую пластинку в составе инструментальной группы The Jaguars – сингл 1963 г. Opus to Spring. В этой группе он познакомился с будущим барабанщиком Traffic Джимом Капальди, и позже они оба присоединились к группе The Hellions. В начале 1966 г. он стал гастрольным менеджером группы Spencer Davis Group.
В марте 1967 г. Мэйсон участвовал в создании группы Traffic. Он покинул коллектив в 1968 г. и стал «наемным музыкантом» для звезд. Играл для альбома Rolling Stones Beggars Banquet и альбома Джими Хендрикса Electric Ladyland. В конце 1969 г. присоединился к гастролирующей группе американского дуэта Delaney & Bonnie’s. В 1970-х гг. выпустил сольные хиты Only You Know and I Know и We Just Disagree, а на протяжении многих лет выступал и записывался с Дэвидом Кросби, Грэмом Нэшем, Майклом Джексоном, Кэсс Эллиот, Леоном Расселом и другими. В 1990-х гг. ненадолго стал участником группы Fleetwood Mac. В 2004 г. Мэйсон вместе с другими участниками группы Traffic был включен в Зал славы рок-н-ролла.