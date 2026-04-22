Следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщала, что в 2026 г. в России наблюдаются самые короткие за последние восемь лет майские праздники. Она отметила, что нерабочими днями станут 1–3 мая (пятница – воскресенье) и 9–11 мая (суббота – понедельник). При этом в предыдущие года россияне отдыхали по 7-8 дней. По мнению Стенякиной, это связано с тем, что последние новогодние каникулы продлились рекордно долго – 12 дней.