Следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной

Ведомости

Россияне на следующей неделе будут работать четыре дня (с 27 по 30 апреля включительно), далее их ожидает трехдневный отдых, следует из производственного календаря на 2026 г.

Укороченная неделя связана с тем, что 1 мая в России отмечается Праздник весны и труда. Кроме того, 30 апреля жителей страны ожидает сокращенный на 1 час рабочий день.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщала, что в 2026 г. в России наблюдаются самые короткие за последние восемь лет майские праздники. Она отметила, что нерабочими днями станут 1–3 мая (пятница – воскресенье) и 9–11 мая (суббота – понедельник). При этом в предыдущие года россияне отдыхали по 7-8 дней. По мнению Стенякиной, это связано с тем, что последние новогодние каникулы продлились рекордно долго – 12 дней.

