Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Число пострадавших при обрушении подъезда в Сызрани выросло до 12

Ведомости

В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани из-за атаки украинских БПЛА пострадали 12 человек. Два человека, предположительно, остаются под завалами, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, трое пострадавших госпитализированы. Остальным была оказана амбулаторная медпомощь. Работают медицинские психологи.

Губернатор также сообщил, что беспилотники противника атаковали еще один многоквартирный дом. На место выехали все экстренные службы и медики, развернут оперштаб. Угроз обрушения конструкций нет.

Подъезд дома на улице Астраханская в Сызрани обрушился в результате ночного налета беспилотников. Глава МЧС России Александр Куренков лично контролирует ход поисково-спасательных работ. На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её