Число пострадавших при обрушении подъезда в Сызрани выросло до 12
В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани из-за атаки украинских БПЛА пострадали 12 человек. Два человека, предположительно, остаются под завалами, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По его словам, трое пострадавших госпитализированы. Остальным была оказана амбулаторная медпомощь. Работают медицинские психологи.
Губернатор также сообщил, что беспилотники противника атаковали еще один многоквартирный дом. На место выехали все экстренные службы и медики, развернут оперштаб. Угроз обрушения конструкций нет.
Подъезд дома на улице Астраханская в Сызрани обрушился в результате ночного налета беспилотников. Глава МЧС России Александр Куренков лично контролирует ход поисково-спасательных работ. На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.