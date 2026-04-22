Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965+0,1%MGTS1 090+0,18%ARSA8,16-0,24%IMOEX2 757,24-0,02%RTSI1 164,49-0,02%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,53+0,31%
Главная / Общество /

Мужчина погиб при атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгороде

Ведомости

Мирный житель погиб в результате украинской атаки на коммерческий объект в Белгороде. Еще один мужчина получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, во время атаки двое рабочих на кровле объекта восстанавливали повреждения после предыдущего удара БПЛА.

«Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте», – сказал Гладков.

Другой мужчина получил осколочные ранения головы и предплечья, а также ампутацию пальца руки. Скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2.

17 апреля Гладков сообщал, что в Белгороде при атаке беспилотника была пробита кровля коммерческого объекта, а также выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома и поврежден легковой автомобиль.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте