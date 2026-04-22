Мужчина погиб при атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгороде
Мирный житель погиб в результате украинской атаки на коммерческий объект в Белгороде. Еще один мужчина получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, во время атаки двое рабочих на кровле объекта восстанавливали повреждения после предыдущего удара БПЛА.
«Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте», – сказал Гладков.
Другой мужчина получил осколочные ранения головы и предплечья, а также ампутацию пальца руки. Скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2.
17 апреля Гладков сообщал, что в Белгороде при атаке беспилотника была пробита кровля коммерческого объекта, а также выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома и поврежден легковой автомобиль.