СК: Сызрань атаковали 11 украинских беспилотников
Главное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о теракте (ч. 2 ст.205 УК РФ) после массированной атаки ВСУ на Самарскую область. В частности, речь о гибели людей при обрушении части подъезда в жилом доме в Сызрани, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По словам Петренко, утром 22 апреля в Сызрани зафиксировали падение как минимум 11 украинских беспилотников с последующей детонацией. Следователи и криминалисты СК России осматривают места происшествий. Они изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают потерпевших и очевидцев. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
«Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению», – заявила Петренко.
По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, при обрушении подъезда в многоквартирном доме пострадали 12 человек. МЧС России сообщило, что спасатели обнаружили под завалами тела двух погибших.
Глава региона также проинформировал, что беспилотники атаковали еще один многоквартирный дом. Угроз обрушения конструкций нет.