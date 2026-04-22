СК: Сызрань атаковали 11 украинских беспилотников

Главное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о теракте (ч. 2 ст.205 УК РФ) после массированной атаки ВСУ на Самарскую область. В частности, речь о гибели людей при обрушении части подъезда в жилом доме в Сызрани, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.