Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NLMK93,56+1,01%CNY Бирж.10,965+0,1%IMOEX2 757,35-0,01%RTSI1 164,54-0,01%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,53+0,31%
Главная / Общество /

СК: Сызрань атаковали 11 украинских беспилотников

Ведомости

Главное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о теракте (ч. 2 ст.205 УК РФ) после массированной атаки ВСУ на Самарскую область. В частности, речь о гибели людей при обрушении части подъезда в жилом доме в Сызрани, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По словам Петренко, утром 22 апреля в Сызрани зафиксировали падение как минимум 11 украинских беспилотников с последующей детонацией. Следователи и криминалисты СК России осматривают места происшествий. Они изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают потерпевших и очевидцев. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению», – заявила Петренко.

Что известно об атаке на Сызрань

Общество

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, при обрушении подъезда в многоквартирном доме пострадали 12 человек. МЧС России сообщило, что спасатели обнаружили под завалами тела двух погибших.

Глава региона также проинформировал, что беспилотники атаковали еще один многоквартирный дом. Угроз обрушения конструкций нет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь