В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия

Ведомости

До конца недели в самарской Сызрани, где погибли два человека при обрушении подъезда жилого дома, отменили проведение массовых мероприятий. Об этом сообщается в канале городской администрации в Max.

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», – указано в сообщении.

По данным мэрии, сведения о возобновлении и переносе событий организаторы мероприятий будут публиковать дополнительно.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, утром 22 апреля в Сызрани упали как минимум 11 украинских беспилотников с последующей детонацией. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что при обрушении подъезда в многоквартирном доме пострадали 12 человек. По информации МЧС России, под завалами нашли тела двух погибших. Беспилотники также атаковали еще один многоквартирный дом. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

