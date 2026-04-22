В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия

По данным Следственного комитета (СК) РФ, утром 22 апреля в Сызрани упали как минимум 11 украинских беспилотников с последующей детонацией. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что при обрушении подъезда в многоквартирном доме пострадали 12 человек. По информации МЧС России, под завалами нашли тела двух погибших. Беспилотники также атаковали еще один многоквартирный дом. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).