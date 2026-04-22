В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия
До конца недели в самарской Сызрани, где погибли два человека при обрушении подъезда жилого дома, отменили проведение массовых мероприятий. Об этом сообщается в канале городской администрации в Max.
«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», – указано в сообщении.
По данным мэрии, сведения о возобновлении и переносе событий организаторы мероприятий будут публиковать дополнительно.
По данным Следственного комитета (СК) РФ, утром 22 апреля в Сызрани упали как минимум 11 украинских беспилотников с последующей детонацией. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что при обрушении подъезда в многоквартирном доме пострадали 12 человек. По информации МЧС России, под завалами нашли тела двух погибших. Беспилотники также атаковали еще один многоквартирный дом. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).