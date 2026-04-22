В Сызрани ввели режим ЧС после атаки БПЛА

До конца недели в Сызрани отменили массовые мероприятия. В результате ударов БПЛА два человека погибли при обрушении подъезда жилого дома. Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что в регионе упали как минимум 11 украинских дронов с последующей детонацией. При обрушении подъезда пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).