Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,958+0,03%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,61+0,11%RTSI1 165,91+0,11%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,2+0,39%
Общество

В Сызрани ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Ведомости

На территории Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Max.

По словам главы региона, пострадавшие получают необходимую помощь. Специалисты уже обследуют поврежденные здания.

До конца недели в Сызрани отменили массовые мероприятия. В результате ударов БПЛА два человека погибли при обрушении подъезда жилого дома. Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что в регионе упали как минимум 11 украинских дронов с последующей детонацией. При обрушении подъезда пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её