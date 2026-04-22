Переживший теракт замглавы ГРУ Алексеев вернется на службу после лечения
Заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генерал-лейтенант Минобороны Владимир Алексеев, переживший покушение, вернется на службу после восстановления, сообщил глава ГРУ Игорь Костюков в интервью журналисту Александру Юнашеву.
«Он пока проходит лечение, требуется восстановление», – сказал Костюков.
Юнашев уточнил, готов ли план мести или ответ на покушение, на что глава ГРУ кивнул и многозначительно улыбнулся.
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся. Преступление произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе. Генерала госпитализировали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
8 февраля суд арестовал Любомира Корбу 1960 г. р., которого обвиняют в атаке на Алексеева. ФСБ России сообщила о задержании Корбы в ОАЭ, его выдали России. Его пособник, гражданин России Виктор Васин 1959 г. р., задержан в Москве. Ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия. Еще одна сообщница, Зинаида Серебрицкая 1971 г. р., причастная к организации нападения, ранее выехала на Украину.