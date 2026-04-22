CNY Бирж.10,947-0,07%USBN0,126+0,32%CARM1,121-0,09%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
В АСТ не получали запросов от СК по поводу «Вредных советов» Остера

Издательство АСТ не получало официальных запросов от Следственного комитета по поводу «Вредных советов» Григория Остера, заявили агентству «РИА Новости» в издательстве.

Обеспокоенность насчет книг писателя звучала еще в 2024 г., но никаких мер тогда принято не было. Сегмент детской литературы тщательно регулируется, и книги, которые готовятся к выпуску, проходят проверки. Они должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке, подчеркнули в АСТ.

Исходя из того, что претензий к издательству не поступало, в АСТ сделали вывод, что работа по оценке творчества была проведена и реальных рисков для детей экспертами не выявлено. Произведения Остера издаются более 30 лет, а «Вредные советы» в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения, добавили в издательстве.

21 апреля участники заседания координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания помощи детям усмотрели «сомнительные с педагогической точки зрения установки» в творчестве Остера. На встрече обсуждалась проблема криминализации подростков. Участники заседания обсудили индивидуальный подход к каждому подростку из «группы риска». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы».

