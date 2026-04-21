Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера

СК усмотрел в книгах автора «сомнительные с педагогической точки зрения установки»
Ведомости

Участники заседания координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания помощи детям усмотрели «сомнительные с педагогической точки зрения установки» в творчестве автора «Вредных советов» Григория Остера. Об этом сообщили в ведомстве.

На встрече обсуждалась проблема криминализации подростков. Участники заседания обсудили индивидуальный подход к каждому подростку из «группы риска». Председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, что в СК функционируют кадетские корпуса и профильные классы, а молодежь «активно вовлекают в волонтерскую деятельность и патриотические мероприятия».

«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки», – говорится в сообщении.

Медиа

Бастрыкин поручил проверить в связи с этим детские произведения автора «Вредных советов».

Кроме того, на заседании обсудили китайский опыт разработки системы контроля алгоритмов для отслеживания и ограничения «опасного контента» для повышения безопасности детей.

На встрече также предложили привлекать участников спецоперации к обучению и воспитанию детей и предусмотреть для них квоты для прохождения педагогической переподготовки.

С 1 марта в России вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Это затрагивает литературу, изданную после 1 августа 1990 г.

Новые ограничения осложнили работу издательств и книжных. Гендиректор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов говорил «Ведомостям», что полученные от Минцифры разъяснения по маркировке пока не дали четкого и однозначного понимания критериев возрастного рейтингования. Из-за этого часть издателей, как отметил он, проставляет на все книги с упоминанием наркотиков пометку «18+» и закладывает в их цену базовую ставку НДС, равную 22%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её