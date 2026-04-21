Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера

Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория ОстераСК усмотрел в книгах автора «сомнительные с педагогической точки зрения установки»
Участники заседания координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания помощи детям усмотрели «сомнительные с педагогической точки зрения установки» в творчестве автора «Вредных советов» Григория Остера. Об этом сообщили в ведомстве.
На встрече обсуждалась проблема криминализации подростков. Участники заседания обсудили индивидуальный подход к каждому подростку из «группы риска». Председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, что в СК функционируют кадетские корпуса и профильные классы, а молодежь «активно вовлекают в волонтерскую деятельность и патриотические мероприятия».
«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки», – говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил проверить в связи с этим детские произведения автора «Вредных советов».
Кроме того, на заседании обсудили китайский опыт разработки системы контроля алгоритмов для отслеживания и ограничения «опасного контента» для повышения безопасности детей.
На встрече также предложили привлекать участников спецоперации к обучению и воспитанию детей и предусмотреть для них квоты для прохождения педагогической переподготовки.
С 1 марта в России вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Это затрагивает литературу, изданную после 1 августа 1990 г.
Новые ограничения осложнили работу издательств и книжных. Гендиректор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов говорил «Ведомостям», что полученные от Минцифры разъяснения по маркировке пока не дали четкого и однозначного понимания критериев возрастного рейтингования. Из-за этого часть издателей, как отметил он, проставляет на все книги с упоминанием наркотиков пометку «18+» и закладывает в их цену базовую ставку НДС, равную 22%.