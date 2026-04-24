Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,019-0,46%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,4+0,07%RTSI1 167,48+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Главная / Общество /

В России зарегистрировали первую вакцину от коклюша

Ведомости

Холдинг «Нацимбио», входящий в «Ростех», зарегистрировал первую российскую вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых (аАКДС-М). Об этом сообщили в госкорпорации.

Действующим веществом в вакцине является комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка. Доза препарата, как заявляется, способна защитить человека от этих болезней на 10 лет.

«Нацимбио» выпускает до 5 млн доз аАКДС-М в год. Исследования вакцины проводились при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

В начале апреля онковакцины включили в ОМС для лечения рака. В перечень вошли лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, противоопухолевая терапия метастатического колоректального рака с использованием пептидной вакцины «Онкопепт», а также Т-клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных T-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

До этого в Минздраве сообщали, что первый и второй этап введения персонализированной онковакцины будет происходить однократно, второй – двукратно, третий – пять раз.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь