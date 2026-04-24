В России зарегистрировали первую вакцину от коклюша
Холдинг «Нацимбио», входящий в «Ростех», зарегистрировал первую российскую вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых (аАКДС-М). Об этом сообщили в госкорпорации.
Действующим веществом в вакцине является комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка. Доза препарата, как заявляется, способна защитить человека от этих болезней на 10 лет.
«Нацимбио» выпускает до 5 млн доз аАКДС-М в год. Исследования вакцины проводились при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.
