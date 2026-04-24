Главная / Общество /

СК потребовал заочно арестовать Семена Слепакова

Ведомости

Следствие требует заочно арестовать комика Семена Слепакова (считается в России иноагентом) в рамках уголовного дела, возбужденного по иноагентской статье. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Слепакова подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.

Меру пресечения изберет Басманный суд Москвы.

Уголовное преследование Слепакова инициировала столичная прокуратура. Комик дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), после чего продолжил распространять сообщения и материалы в социальных сетях без маркировки.

Слепакова включили в реестр иноагентов в апреле 2023 г. Основанием стало высказывание своей позиции о спецоперации и российских властях, а также получение поддержки от иностранных источников, следовало из сообщений Минюста. По сообщению «РИА Новости», причиной для внесения Слепакова в перечень стало предполагаемое исполнение антироссийских песен и стихов.

Комик оспорил решение ведомства, но в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из перечня. Кассационный суд также отклонил жалобу артиста.

