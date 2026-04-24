SOFL70,82-0,9%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Спасатели нашли живыми троих туристов, попавших под лавину в Бурятии

Один из группы туристов, попавших под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии, погиб. Трех человек спасатели нашли живыми, сообщило региональное управление МЧС РФ в Max.

По данным ведомства, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Им оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой.

О происшествии стало известно 24 апреля. Сход лавины произошел на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык. Всего в туристической группе было семь человек, трое из них находились в стороне от места схода лавины и сообщили о происшествии по рации. 

