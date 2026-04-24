Спасатели нашли живыми троих туристов, попавших под лавину в Бурятии
Один из группы туристов, попавших под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии, погиб. Трех человек спасатели нашли живыми, сообщило региональное управление МЧС РФ в Max.
По данным ведомства, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Им оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой.
О происшествии стало известно 24 апреля. Сход лавины произошел на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык. Всего в туристической группе было семь человек, трое из них находились в стороне от места схода лавины и сообщили о происшествии по рации.