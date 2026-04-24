На предприятии в Калужской области возник пожар из-за упавшего дрона
В результате падения украинского беспилотника в одном из помещений производственного предприятия Калужской области произошел пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Возгорание уже ликвидировано.
По словам главы области, силы ПВО за вечер сбили три дрона ВСУ над территориями Кировского, Дзержинского округов и на окраине Калуги. На месте падения БПЛА работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
Предварительно, пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры нет.
Минобороны РФ сообщило, что в период с 11:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 11 украинских беспилотников. Атаки были отражены в Курской, Белгородской, Ростовской областях, Дагестане, Крыму и над акваторией Черного моря.