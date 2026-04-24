На предприятии в Калужской области возник пожар из-за упавшего дрона

Минобороны РФ сообщило, что в период с 11:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 11 украинских беспилотников. Атаки были отражены в Курской, Белгородской, Ростовской областях, Дагестане, Крыму и над акваторией Черного моря.