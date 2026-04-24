Над регионами России сбили 11 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 11 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ в Max.
Беспилотники сбили в период с 11:00 по 20:00 мск. Дроны уничтожены над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ночью 24 апреля силы ПВО сбили над Россией 10 украинских БПЛА. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в Крыму.
С 18 по 24 апреля российская армия нанесла шесть групповых ударов по объектам на Украине. По заявлению Минобороны РФ, удары наносились по военно-промышленному комплексу Украины и инфраструктуре ВСУ. За неделю поражены предприятия украинского ВПК, связанные с ними объекты энергетики, военные аэродромы, а также места сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников.