ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины
Российские военные с 18 по 24 апреля нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре ВСУ. В Минобороны заявили, что атаки стали ответом на удары по гражданской инфраструктуре в РФ.
По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.
В результате были поражены предприятия украинского ВПК, связанные с ними объекты энергетики, военные аэродромы, а также места сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников. Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Неделей раньше, с 11 по 17 апреля, Минобороны сообщало об одном массированном и пяти групповых ударах по целям на территории Украины. Ведомство также указывало, что атаки проводились в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» с применением высокоточного оружия и БПЛА.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что западные страны не реагируют на экологические последствия атак украинских беспилотников. По ее словам, речь идет, в частности, об ударах по нефтехранилищам и другим объектам инфраструктуры. Захарова обратила внимание на инцидент в Туапсе 20 апреля, где после атаки БПЛА произошел пожар на морском терминале. В результате погиб один человек, еще несколько пострадали. После пожара в городе зафиксировали выпадение продуктов горения с осадками, а Роспотребнадзор отмечал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза.