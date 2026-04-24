ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что западные страны не реагируют на экологические последствия атак украинских беспилотников. По ее словам, речь идет, в частности, об ударах по нефтехранилищам и другим объектам инфраструктуры. Захарова обратила внимание на инцидент в Туапсе 20 апреля, где после атаки БПЛА произошел пожар на морском терминале. В результате погиб один человек, еще несколько пострадали. После пожара в городе зафиксировали выпадение продуктов горения с осадками, а Роспотребнадзор отмечал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза.