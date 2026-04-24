Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TRNFP1 379,8-0,68%CNY Бирж.11,027-0,39%IMOEX2 743,21-1,02%RTSI1 154,77-1,02%RGBI119,98-0,68%RGBITR781,07-0,63%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Ведомости

Российские военные с 18 по 24 апреля нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре ВСУ. В Минобороны заявили, что атаки стали ответом на удары по гражданской инфраструктуре в РФ.

По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате были поражены предприятия украинского ВПК, связанные с ними объекты энергетики, военные аэродромы, а также места сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников. Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Неделей раньше, с 11 по 17 апреля, Минобороны сообщало об одном массированном и пяти групповых ударах по целям на территории Украины. Ведомство также указывало, что атаки проводились в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» с применением высокоточного оружия и БПЛА.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что западные страны не реагируют на экологические последствия атак украинских беспилотников. По ее словам, речь идет, в частности, об ударах по нефтехранилищам и другим объектам инфраструктуры. Захарова обратила внимание на инцидент в Туапсе 20 апреля, где после атаки БПЛА произошел пожар на морском терминале. В результате погиб один человек, еще несколько пострадали. После пожара в городе зафиксировали выпадение продуктов горения с осадками, а Роспотребнадзор отмечал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её